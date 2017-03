Simaria dispara contra internauta abusado: "Mexa com comigo, mas não mexa com a minha irmã"; entenda

Cantora Simaria saiu em defesa de sua irmã Simone após comentário feito por um ‘fã’ no Instagram. Segundo o usuário, o vestido usado pela cantora lembrava uma ‘calçola de vovó pendurada no varal em 1980 e bolinhas’.

Ela gravou um vídeo no Stories do aplicativo, onde falou sobre o assunto “fica falando da roupa, que tá brega, que tá feio, que tá gorda, que tá magra...”. E ainda alfinetou autores de comentários maldosos: “aí quando você entra no Instagram dela é a cara do Satanás. Antes de falar dos outros, olhe pra você”.

Simaria ainda completou falando que se fosse necessário enviaria um espelho para casa da pessoa. “Não tem espelho em casa não? Se quiser eu mando de presente. Com certeza Deus vê tudo e ele só abençoa quem merece".