Silvio Santos sobre casamento da filha: “Que dure. Gastou uma nota”

Autêntico como de costume, o apresentador Silvio Santos não perdeu a oportunidade de desabafar e fazer piada sobre o casamento da filha Patrícia Abravanel e do marido dela, Fábio Faria, realizado no sábado (29) e que reuniu 200 convidados em cerimônia luxuosa. Em entrevista ao programa Pânico na Band, ele disse que a filha quis aparecer um pouco com todo o requinte.

Silvio também disse que deu um conselho ao noivo. “Eu disse: ‘Tomara que dure… Gastar a nota que a Patrícia está gastando e depois ‘descasar’ é muito ruim”, brincou o apresentador. A filha de Silvio e o deputado federal estão juntos há três anos.

O apresentador aproveitou ainda para falar sobre o puxão de orelha que deu em Rachel Sheherazade, durante a entrega de um prêmio na emissora. “Televisão não é lugar para fazer política, poxa. Televisão é noticiário. Ela diz que eu a contratei porque gostei do comentário dela. É verdade. Mas ela fez um comentário sobre Carnaval. Falar sobre política é outra coisa. Se ela quisesse fazer comentários sem ser sobre política, ninguém iria falar nada para ela”, ressaltou.