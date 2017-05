Silvio Santos olha bumbum de Simone e diz que ela é 'gordinha'; Simaria afirma que irmã é 'gostosa'

A dupla sertaneja Simone e Simaria participou do quadro "Jogo das três pistas", no "Programa Silvio Santos", do último domingo (7), e como de costume, o apresentador fez algumas 'brincadeiras' com as irmãs famosas.

Durante o jogo, o dono do SBT analisou o bumbum de Simone e afirmou: "Mas estou desconfiado de que isso é um travesseiro". Mais tarde, o animador chamou Simone de "gordinha" e logo foi alertado por Simaria.

"Vocês formam uma boa dupla: a magrinha e a gordinha", comentou Silvio. "Mas ela não é gordinha. Ela é gostosa", disse Simaria.

Por fim, o "patrão" elogiou a simpatia das artistas, falou que elas fotografariam bem e as irmãs cantaram um de seus sucessos.