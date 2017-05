Silvio Santos ganha novas biografias

Alegre, irreverente, visionário, indiscreto. Vários são os adjetivos usados para descrever Silvio Santos, mas poucos compreendem toda a complexidade do dono do SBT. Afinal, poucos conhecem de verdade todas as faces do “patrão” que, além de artista, também é pai de família, empresário, político. Um homem de várias camadas e que tenta ser desvendado por três biograf...