Silvio Santos diz que está assistindo '13 Reasons Why' e surpreende Maísa

Que Silvio Santos é antenado em tudo o que passa na televisão brasileira, todo mundo já sabe. Mas ele surpreendeu novamente ao anunciar que acompanha a série 13 Reasons Why, da Netflix.

A revelação ocorreu no último domingo, 14, durante um dos blocos de seu programa. Maísa, que participava do show, começou a lhe explicar a história, mas foi interrompida pelo apresentador: "Não conta não que eu ainda estou no quarto capítulo".

Maísa não se conteve de alegria, ao que respondeu: "Você está assistindo? Silvio bate aqui! Meu Deus, eu te amo! Você é demais, você é muito moderno!".