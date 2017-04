Silvio Santos compara Giovanna Chaves a Larissa Manoela em programa ao vivo

A jovem atriz Giovanna Chaves, de 15 anos, que participou da novela "Cúmplices de um Resgate" em 2016, participou do "Programa Silvio Santos" exibido no domingo (16) e ficou visivelmente constrangida com os comentários e perguntas do apresentador.

Silvio começou elogiando a beleza de Giovanna: "Você é muito bonita de rosto. De corpo ainda está muito magrela", disse.

Logo depois vieram as comparações com Larissa Manoela, que também esteve em "Cúmplices". "Olhando para você e para a Larissa, a gente tem a impressão de que ela é mais velha, porque ela tem mais corpo. Mas a beleza se iguala", comparou Silvio. "Se bem que quando a Larissa tiver mais idade não acredito que ela conservará a beleza. Já você tem tendência a ficar mais bonita."

O apresentador também alfinetou a garota sobre uma possível desavença entre ela e Larissa. "Por que você está brigada com a Larissa?", Silvio perguntou, e Giovanna prontamente negou qualquer conflito: "Só não somos amigas. Mas nos respeitamos profissionalmente. Somos colegas", ponderou.

"Parece que você queria o namorado dela", continuou Silvio, se referindo a João Guilherme, também jovem ator de "Cúmplices", que namorou Larissa até o fim do ano passado. "Jamais", respondeu a atriz mirim.