Silvia Abravanel está internada com embolia pulmonar

Silvia Abravanel, apresentadora do SBT, divulgou em seu Instagram nesta quinta-feira (18) que foi internada no hospital com embolia pulmonar. A filha de Silvio Santos diz que ficará afastada da TV por alguns dias, mas que está bem. Ela já havia sido hospitalizada no dia 30 de abril.



"Oi, meus amores, tudo bem? Pois é, estou eu aqui de novo, hospitalizada, mas prometo para vocês que logo, logo estarei de verdade de volta. Tive uma embolia pulmonar. Estava dando uma dorzinha aqui e voltei para o hospital. Desta vez, não me mediquei e fui direto ao médico", escreveu.

Meus amores não se assustem logo logo estaremos juntos .... Estou com uma pequena #EmboliaPulmonar e ficarei uns 3 dias no hospital pra voltar bem pra VOCÊS ... Saibam que vcs estão aqui do lado esquerdo ❤️ tá.... Amo muito .... #GRATIDAO #AnjosaoRedor Uma publicação compartilhada por Silvia abravanel (@silviaabravanel) em Mai 18, 2017 às 2:52 PDT



"Agora, vou ficar três dias no hospital me cuidando. Vai passar rapidinho, logo, logo vou estar juntinho de vocês. Peço para vocês, de novo, mandarem muito amor e carinho, porque estaremos logo juntinho. Um beijo, se cuidem, que eu vou estar aqui me cuidando direitinho", finalizou Silvia.