Shows, grafite e batalhas no Galpão Complexo Criativo

O MC Kl Jay (foto) estará presente no primeiro dia do Festival 4 elementos, que acontece hoje, no Galpão Complexo Criativo. Kl Jay faz parte do conjunto de rap mais influente do Brasil e foi homenageado com cinco troféus Hutúz, maior premiação do hip hop nacional. O evento contará também com a presença do rapper Mano Fler em seu segundo dia, amanhã. O rapper é conh...