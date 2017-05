Shows da Pecuária e peça com atores globais são os destaques culturais para o próximo feriado

Trabalha. Para um pouquinho. Trabalha de novo. Com um feriado municipal bem no meio da semana, na quarta-feira, o clima em Goiânia vai ser nesse ritmo. Amanhã, por exemplo, vai ter cara de sexta com grandes shows sertanejos na Pecuária e com baile funk com Nego do Borel, na Sedna. A festa no Parque de Nova Vila vai animar ainda a semana com shows de Maiara & Maraisa, na sexta-feira, e Henrique & Juliano, no sábado. Para quem gosta de teatro, o programa imperdível é a apresentação da peça O Topo da Montanha, com o casal Lázaro Ramos e Taís Araújo, no sábado. Sucesso de crítica e público, o espetáculo cria uma ficção que remete aos últimos momentos de vida do reverendo e ativista Martin Luther King. A apresentação com entrada franca da Orquestra Filarmônica de Goiás e a segunda edição do Canto de Ouro são um prato cheio para os fãs da música. Confira os destaques da programação da semana e divirta-se.