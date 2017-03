Show folk com Diego Mascate é atração hoje no espaço Trip

O cantor e compositor Diego de Moraes, mais conhecido pelo nome artístico de Diego Mascate, é atração hoje no espaço Trip, no Setor Sul, a partir das 21 horas. Com voz e violão, Diego vai apresentar uma viagem sonora e psicodélica com toques de folk. Além do projeto solo, Diego integra a banda Pó de Ser, que lançou ano passado o álbum A Dança da Canção Incerta, pro...