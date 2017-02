'Show do Milhão' volta ao SBT, mas apenas com estudantes de até 12 anos

O SBT anunciou nesta quinta-feira (9) a volta do "Show do Milhão", famoso programa de perguntas e respostas exibido entre 1999 e 2003, que distribuía aos participantes até R$ 1 milhão em barras de ouro -segundo Silvio Santos, as barras valiam mais do que dinheiro.

No site da emissora, apenas estudantes de até 12 anos de idade podem se inscrever para participar. Ainda segundo a página, a atração deve ir ao ar aos sábados, assim como o "Roda a Roda". Não há uma data de estreia definida.Procurado pela reportagem, o SBT não disse se Silvio continuará na apresentação da atração nem se as regras do programa serão mantidas.

No programa, que fez bastante sucesso no começo da última década, os participantes precisavam escolher entre quatro alternativas qual era a resposta correta de uma pergunta. Quanto mais acertavam, mais dinheiro iam acumulando, mas também aumentava a dificuldade. Quem perdesse no meio do caminho ficaria com parte do valor, exceção feita à pergunta valendo R$ 1 milhão. Se o participante errasse nela, ficaria sem nada.

Como ajuda, a pessoa poderia pular algumas perguntas, perguntar aos demais convidados do programa -as placas-, pedir ajuda a universitários ou usar cartas para eliminar respostas erradas.

"Show do Milhão" serviu para popularizar diversos bordões de Silvio, como "você está certo disso? Posso perguntar?", "pedir ajuda aos universitários" e "as barras de ouro, que valem mais do que dinheiro".