Show de stand up com Léo Lins

O humorista Léo Lins se apresenta nesta quinta-feira dentro da programação do Shopping Cerrado às 19 horas. Humorista do programa The Noite com Danilo Gentili desde a estreia em 2014, Léo já se apresentou por todo o País e no exterior com show solo e com o grupo Comédia em Pé ao lado de Fábio Porchat, Claudio Torres Gonzaga, Fernando Caruso e Paulo Carvalho. Autor...