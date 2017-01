Show com MC G15 agita a Santafé Hall

A Revista Bula, publicação digital de cultura, lança hoje, a partir das 19 horas, no Cine Lumière do Shopping Bougainville a primeira seleção de textos com as melhores crônicas e ensaios publicados entre 2012 e 2016 no veículos. Ao todo, a obra compilou 60 textos e traz produções do cronista do POPULAR Edival Lourenço, Jacques Fux, Rebeca Bedone, Carolina Mendes, Flávio Paranhos, Lara Brenner, Ademir Luiz, Edson Aran, entre outros. Criada em 2003 pelo jornalista Carlos Willian Leite, a Bula já publicou mais de 10 mil textos e teve neste período mais de 350 milhões de acessos. Rua 9, nº 1.855, St. Marista. Entrada franca

Dono do sucesso Deu Onda, o funkeiro MC G15 é presença garantida hoje na boate Santafé Hall, a partir das 22h30. Batizado Gabriel Paixão Soares , MC G15 é natural de Caxias, na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. Com apenas 18 anos, conquistou o País com o hit que caiu nas graças não só do País todo, mas de famosos que reforçaram o sucesso dançando na internet, como Wesley Safadão e atores globais. Morando atualmente em São Paulo, o cantor deslanchou em dezembro com o funk Deu Onda e alcançou mais de 15 milhões de visualizações na internet. A canção já apontada como a música do carnaval 2017 foi reproduzida por artistas como Anitta e se tornou o vídeo mais assistido do YouTube em uma semana, com cerca de 19 milhões de visualizações. Ingresso: Com o nome na lista, homens pagam R$ 40 e mulheres R$ 20. Sem o nome, homens pagam R$ 70. A Santafé Hall fica na Avenida 136, nº 222, Setor Marista.

Noite

Show com Carlinhos P.O. Box

Dentro do projeto Buteko do Ogro, o Taberna Music Pub promove hoje show acústico com o cantor Carlinhos P.O. Box a partir das 20 horas. No repertório, o músico vai interpretar clássicos do pop rock nacional e internacional em uma viagem pelas décadas de 60, 70,80 e 90. A entrada é franca até às 22h30, após este horário será cobrado R$ 10. O Taberna fica na Avenida Laudelino Gomes, nº 226, Setor Bela Vista. Mais informações: 9692-0505 e 9688-5819.

Inscrição

Curso de bordado com Grupo Matizes Dumont

Estão abertas as inscrições do curso de bordado com o Grupo Matizes Dumont na Escola Ensino Vivo, no domingo. Indicada para jovens e adultos, a oficina será ministrada por Ângela e Luana Dumont, integrantes da família Dumont que há três gerações transmite a técnica do bordado clássico. A Escola Ensino Vivo fica na Rua 147, nº 483, Setor Marista. Mais informações: www.matizesdumont.com ou pelo telefone: 98231-9859.

Teatro

Romeu e Julieta no Sesc Centro

O espetáculo Extase – Uma História de Romeu e Julieta ganha novas apresentações hoje, segunda (30) e terça-feira (31) no Teatro Sesc Centro. Com direção de Wellington Dias, a peça faz uma reinterpretação da obra de William Shakespeare, com toque moderno do elenco de 14 jovens talentos. A montagem revive cenas clássicas de uma maneira nova e ousada e o texto é separado em três fases do amor: conhecimento; renovação de votos e amor eterno. Ingressos: R$ 20 (inteira), R$ 10 (meia), R$ 7 (comerciários e dependentes e conveniados). Venda na bilheteria do teatro (Rua 15 c/ Rua 19, Centro) ou www.bilheteriadigital.com/teatrosesccentro. Mais informações: 3933-1700.

Noite de música brega

Banda Pó de Ser se apresenta no Studio Way Pub

A banda Pó de Ser anima a noite de amanhã ao som de clássicos da música popular brasileira, principalmente ao som do brega, a partir das 22 horas, no Studio Way Pub.

No repertório, os músicos vão cantar clássicos do cancioneiro popular, como Eu Vou Tirar Você Desse Lugar (Odair José), Porque Brigamos (Diana), Garçom (Reginaldo Rossi), O Meu Sangue Ferve Por Você (Sidney Magal), A Noite Mais Linda do Mundo (Odair José), entre outras.

A Pó de Ser ainda inclui no show canções do disco A Dança da Canção Incerta, lançado em 2015.

Ingresso: R$ 15. O Studio Way Pub fica na Rua 242, nº 222, Setor Leste Universitário. Mais informações: 98162-1307