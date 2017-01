Show com Danilo Hudson agita a Wood’s

A mistura pode até parecer inusitada, mas quem sabe samba, moda de viola e música country não podem render uma boa festa? Essa é a proposta da Feijoada Villa Cavalcare, agito que acontece hoje, a partir das 13 horas. O grupo Quero Mais será o responsável por muito pagode. Já Bia Torres, a goianinha que encantou o País ano passado no The Voice Kids, se apresenta ao som de samba e MPB. A moda de viola e o country music fica por conta do cantor Gustavo Rocchi. Ingresso: R$ 80 (masculino) e R$ 60 ( feminino). A Villa Cavalcare fica na Rua Mp 12, qd. 11, lt. 6, Residencial Mar Del Plata.

O sertanejo goiano Danilo Hudson se apresenta hoje, a partir das 22h30, na Wood’s Goiânia. O cantor, considerado uma das grandes apostas do gênero, já dividiu palco com nomes como Gusttavo Lima, Jorge & Mateus, Sérgio Reis, Michel Teló e Humberto & Ronaldo. A primeira música estourada no Brasil foi Playboyzinho, que virou febre na internet, em 2013. O sucesso garantiu uma turnê nos Estados Unidos e outra na Europa. O repertório do seu show passeia por vários ritmos populares como axé, pop rock, forró e funk e os principais sucessos sertanejos, além de músicas autorais. A festa conta ainda com a participações de convidados, como Hugo Campana, Léo Bento e música eletrônica com o DJ Vinícius. Ingressos: R$ 30 (feminino) e R$ 60 (masculino). Avenida T-10, nº 277, Setor Bueno. Mais informações: 3541-4095.

Literatura

Contação de história no Flamboyant

Os integrantes do Teatro Destinatário realizam a contação de histórias O Mundo no Black Power de Tayó, hoje, a partir das 16 horas, na Saraiva Flamboyant. Tayó é uma menina negra que tem orgulho do cabelo crespo com penteado black power, enfeitando-o das mais diversas formas. Uma personagem cheia de autoestima, quando dizem que seu cabelo é “ruim”, ela responde: “mas como pode ser ruim um cabelo fofo, lindo e cheiroso? Com essa narrativa, a autora transforma o enorme cabelo crespo numa metáfora para a riqueza cultural de um povo e para a riqueza da imaginação de uma menina sadia. A entrada é franca. Av. Dep. Jamel Cecílio, Setor Jardim Goiás.

Lançamento

Música e novo cardápio

A banda É Osso e o DJ Ângelo Martorell animam hoje, a partir das 14 horas, o Festival Steak & Breja para o lançamento do novo cardápio do Bão Bar e Brejaria, assinado pelo chef Helvécio Maciel. O evento contará com cortes especiais de carne nobre e chopes artesanais diversificados, incluindo o lançamento do chope Session IPA da Cervejaria Roleta Russa. A entrada é franca. O Bar fica localizado na Rua 139, Setor Marista. Mais informações: (62) 98591-5215.

Festival

Último dia do agito sertanejo

As duplas Henrique & Juliano, Marília Mendonça, Fernando & Sorocaba, Kleo Dibah & Rafael e o DJ Bob Sinclar são as atrações do último dia do festival Verão Sertanejo, no Lagoa Termas Parque, em Caldas Novas. Os ingressos estão à venda nas casas lotéricas, pelo site www.meubilhete.com e na Tribo Restaurante. Os portões serão abertos às 20 horas. Mais informações: (64) 3453-1140 e www.veraosertanejo.com.br

Festa

Uma volta aos anos 90

A festa temática itinerante Disk 90 desembarca no Diablo Pub, a partir das 22 horas. A promessa é de uma ode aos anos 1990 com músicas de Spice Girls, Backstreet Boys, Claudinho & Buchecha, Britney Spears, Blink 182 e Hanson. Sucesso em mais de 25 cidades, a Disk 90 promove uma divertida batalha entre Sandy & Júnior e Charlie Brown Jr. Além da música, a festa relembra a infância de muita gente com imagens e vídeos de seriados e filmes da época como Castelo Rá Tim-Bum, Doug Funnie, Pokemon, Friends e Tv Colosso. Os responsáveis pelo som são os DJs Pedro Hernandez, Gummy J e Victor Basilio. Rua 91, nº 632, Setor Sul. Mais informações: 4101-6376.

Noite

Mix de ritmos no palco

Banda de Brasília se apresenta pela primeira vez em Goiânia com show no Rock

A banda brasiliense Consuelo, que tem como vocalista a cantora Claudia Daibert, faz show hoje, a partir das 21 horas, no espaço Rock. Acompanham a artista Vavá Afiouni, no baixo, (Passo Largo), João Ferreira (Natiruts), no violão, Esdras Nogueira (Móveis Coloniais de Acaju), no sopro, Marcus Moraes (Passo Largo), na guitarra, e Thiago Cunha (Passo Largo), na bateria. O repertório é do EP homônimo lançado no final do ano passado durante turnê em São Paulo.

Claudia iniciou sua estrada artística aos 18 anos tocando bateria e cantando reggae, até que o regional falou mais alto: o baião, os frevos e maracatus surgiram para a cantora que virou solista de bandas como As Minas do Rei Salomão e Trio Perfumado, que animaram por anos os bailes de forró da capital do país.

Depois, ela estudou canto e percussão popular na Escola de Música de Brasília e se inseriu em trabalhos mais experimentais da música autoral como as bandas Toró de Palpite e Cachorros das Cachorras. Depois, ela engrenou no grupo Casa de Farinha, onde foi vencedora do Prêmio TIM da Música Brasileira, em 2005, e ainda circulou em turnês por todo o Brasil, Uruguai e França até 2009. Ingresso: R$ 10 (bilheteria). Rua 9, nº 2316. Setor Marista.