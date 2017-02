Shopping recebe simulador de montanha-russa em Goiânia

Quem procura diversão e adrenalina vai se esbaldar com o novo brinquedo disponível no Araguaia Shopping a partir de segunda-feira (6). É o simulador de montanha-russa Rilix Coaster, que utiliza a tecnologia da realidade virtual para proporcionar uma experiência real de aventura a crianças e adultos. A bordo de um carrinho de montanha-russa, o participante poderá fazer passeios radicais por 17 cenários diferentes, sem sair do lugar, com 100% de imersão.

O brinquedo é totalmente seguro e funciona graças à perfeita sincronia de um software de realidade virtual de última geração com o carrinho (hardware). Para viver todas as emoções do simulador, o usuário é transportado, em um piscar de olhos, para um dos cenários escolhidos, dependendo da coragem do aventureiro. A sensação de velocidade chega a 140 km/h, e o carrinho vibra conforme as curvas.

Ao colocar os óculos com ângulo de visão de 360° e os fones de ouvido de alta definição em áudio, a pessoa perde a noção da realidade, mergulhando completamente no cenário virtual. Os 17 cenários disponíveis são classificados como: infantil, aventura, ação, terror e ficção científica.

O​s dois​ simulador​es​ de montanha-russa Rilix Coaster ​estão na Praça Central do Araguaia Shopping. O funcionamento é das 10 às 22 horas. A brincadeira é indicada para maiores de 3 anos de idade e custa R$ 10.