Shopping recebe exposição gratuita sobre dragões nessas férias escolares

Dez réplicas enormes, com detalhes e movimentos realistas, serão expostas no Buriti Shopping, em Aparecida de Goiânia, durante um mês, a partir desta quinta-feira (5). A exposição Dragões: Encanto e Magia mostra os mistérios que envolvem os grandes seres alados do velho mundo.

Durante a visita, o público pode conhecer a variedade de dragões existentes em histórias e lendas, entre eles, Dragão Guardião, Dragão de Batalha, Dragão Vermelho e Dragão Prismático. Serão diversos modelos, com uma ou duas cabeças, asas grandes e pequenas, verdes, cinzas e azuis, com detalhes extremamente realistas e sons emitidos sincronizadamente com os movimentos da boca, além de simulação de respiração. Os membros superiores, inferiores, calda e asas se movem e, é claro, não poderia faltar o sopro de fumaça.

A mostra gratuita também conta com opções interativas, em que as crianças podem montar seus próprios animais, além de quiosque para informações adicionais e vendas de souvenirs.

Presentes em várias culturas, desde a China antiga passando pelos maias e astecas, os dragões encantam e permeiam a imaginação de pessoas de todas as idades pelo mundo mítico em que habitam. Podendo fazer o papel de vilões em contos de fadas ou em histórias de deuses e heróis, também são os responsáveis por outras tarefas, como o controle climático e sustentação do mundo. No entanto, o grande porte físico e liberdade pelo voo os fazem representantes principais em atividades que exigem força e controle, como as artes marciais.

Serviço:

Exposição Dragões: Encanto e Magia

Quando: 5 de janeiro a 5 de fevereiro, diariamente, das 10h às 22h.

Onde: Buriti Shopping – Avenida Rio Verde, Quadra 102/104, s/n, Vila Sao Tomaz.

Mais informações: (62) 3097-9500.