Shopping recebe exposição de efeitos especiais em Goiânia

Entre os dias 12 e 15 de janeiro, o Araguaia Shopping recebe a ExpoGracom, exposição com ilustrações e pinturas digitais, esculturas e vídeos de animação criados a partir da metodologia de efeitos especiais. A entrada é gratuita.

O evento é uma iniciativa da Gracom Scholl of Visual Effects, maior escola de computação gráfica do Brasil voltada para o ensino de conteúdos de arte digital com foco em games, designer gráfico, fotografia, 3D, animação, web designer, ilustração, edição de vídeos e efeitos especiais.

Os trabalhos expostos na Praça Central do shopping, entre 10 e 22 horas, foram criados por cerca de 30 alunos da Gracom, com idades entre 9 e 60 anos.

Mais informações: www.gracomonline.com.br