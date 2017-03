Shopping em Aparecida recebe Museu Egípcio Itinerante com réplicas de peças famosas

Uma das civilizações mais importantes da Antiguidade desembarca no Buriti Shopping, em Aparecida de Goiânia, com o Museu Egípcio Itinerante, aberto ao público entre esta sexta-feira (24) e o dia 23 de maio, no piso 1.

O público será transportado ao Antigo Egito, onde poderá ver de perto réplicas de peças famosas do período, como sarcófagos, estátuas, joias, múmias, inscrições em papiro, entre outras. O valor da visita é de R$ 10.

O projeto, que já recebeu mais de 1 milhão de visitantes em um ciclo de exposições pela América do Sul, visa, através de uma linguagem acessível, facilitar o acesso das pessoas a uma cultura que causa grande interesse e fascínio. O responsável pelas obras é o artista plástico egípcio e naturalizado brasileiro Essam Elbattal, que reproduz peças expostas em grandes museus do mundo. Entre seus trabalhos estão estátuas de faraós como Ramsés II e Tutancâmon, rainhas Cleópatra e Nerfetiti, deuses e deusas como Isis e Anubis, além de outros itens característicos da antiga civilização.

A companhia de um monitor durante a visita permitirá ao público esclarecer suas dúvidas. Para as escolas interessadas em levar seus alunos, é preciso marcar um horário, que dará direito a uma palestra sobre “O Egito Antigo e suas principais inferências na Atualidade”, uma demonstração de fabricação do papiro e espetáculo de luzes e som, no qual os próprios personagens contam a sua história.



Serviço

Museu Egípcio Itinerante

Data: de 24 de março a 23 de maio

Horário: segunda a sábado das 10h às 22h e domingo das 12h às 20h

Valor: R$ 10 de segunda a quinta-feira para todos; R$ 20 de sexta a domingo para adultos e R$ 10 para estudantes e idosos. Menores de 5 anos não pagam.