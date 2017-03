Shopping de Goiânia recebe maior exposição itinerante de ciências do país

A exposição “ExperCiência” chega nesta sexta-feira (3), ao Passeio das Águas Shopping, em Goiânia. Até o dia 2 de abril o evento reúne diversas experiências práticas e educativas que permitem aos participantes viajar pelo mundo da ciência, aprender com teorias descobertas por grandes cientistas e interagir com os experimentos que foram importantes para a evolução humana e que ainda fazem parte do dia a dia das pessoas.

Entre os experimentos interativos e curiosos da exposição está o Gerador de Van de Graaff – cúpula que produz efeito de arrepiar os cabelos de quem tocá-la, eletrizando com cargas da mesma polaridade – e o Poço Gravitacional, onde o espectador lança esferas que se movimentam em trajetória semelhante às órbitas dos planetas, luas e satélites.

Outras atrações, como Sopro que Suga, Hastes de Ressonância, Pêndulos de Newton, Hiperbolóide, Figuras de Lissajous e As Cordas do Violão prometem experiências divertidas no universo científico.

A instalação contará com a Sala Luz, espaço reservado para três experimentos de óptica e um de astronomia. Os de óptica são: Globo de Plasma, Holograma e Mesa Óptica. O de astronomia é o Sol, Terra e Lua, que é um sistema, com movimentos devidamente acoplados e sincronizados que permite a exploração e ilustração de fenômenos como: o dia e a noite, fases da Lua, estações do ano, eclipses, fusos horários, Sol da meia noite, etc. Um diferencial para o ensino de Ciências, Astronomia e Geografia.

O evento também terá a Exposição Cientistas, com seis painéis contando a história de 12 cientistas que mudaram o mundo com suas descobertas, entre eles o físico e matemático alemão, Albert Einstein, e o astrônomo e matemático alemão, Johannes Kepler.

A “ExperCiência”, que estará distribuída pelo shopping e pode ser encontrada na área central, junto às escadas rolantes, em frente a Saraiva e próximo ao Petz, é gratuita e contará com monitores para orientar os visitantes nos experimentos interativos. O horário de funcionamento será de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos,das 11h às 20h.