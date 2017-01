Shia LaBeouf é detido após confusão em protesto

O ator americano Shia LaBeouf foi preso, nesta quinta-feira (26), após se envolver em uma briga na frente do Museu da Cidade de Nova York. Ele protestava desde a posse de Donald Trump no local, dançando e cantando a frase "Ele não vai nos dividir" diante de uma câmera que fazia transmissão ao vivo.

O ator planejava manter a performance durante os quatro anos de governo Trump. A ideia é que o público fique embaixo da frase pintada na parede e diga a mesma frase para a câmera.

De acordo com a polícia de Nova York, LaBeouf bateu boca e arrancou o lenço que um homem usava no pescoço, arranhando-o. Um vídeo mostra o momento da confusão envolvendo o ator, que saiu algemado do local. O ator foi solto horas depois de sua prisão.

Na gravação, o homem agredido diz "Hitler não fez nada de errado". Pelo Twitter, fãs do artista disseram que ele foi atacado por "um nazista" e se defendeu.