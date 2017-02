Shawn Mendes é confirmado no Rock in Rio

A organização do Rock in Rio confirmou, nesta quarta-feira (22), o cantor Shawn Mendes como uma das atrações do festival. Ele subirá ao Palco Mundo no dia 16 de setembro, com a turnê Illuminate World Tour.

O artista, dono de músicas como Mercy, Stitches e Treat you better, fará show no mesmo dia de Skank, Maroon 5 e Fergie. Nesta quarta-feira (22), foram confirmados ainda shows de Sepultura, Alice Cooper e Arthur Brown.

O Rock in Rio iniciará a venda dos ingressos no dia 6 de abril pelo site da Ingresso.com.

Com esse anúncio, o line-up está assim:

15 de setembro - 6ª feira

Palco Mundo: Lady Gaga (headliner) / 5 Seconds of Summer / Ivete Sangalo

16 de setembro - sábado - Line Up Completo

Palco Mundo: Maroon 5 (headliner) / Fergie / Shawn Mendes / Skank

17 de setembro - domingo

Palco Mundo: Justin Timberlake (headliner) / Frejat

Palco Sunset: Nile Rodgers &Chic

21 de setembro - quinta-feira

Palco Mundo: Aerosmith (headliner) / Billy Idol

Palco Sunset: Alice Cooper + Arthur Brown

22 de setembro - sexta-feira

Palco Mundo: Bon Jovi (headliner) / Alter Bridge

Palco Sunset: Ney Matogrosso + Nação Zumbi

23 de setembro - sábado

Palco Sunset: Ceelo Green

24 de setembro - domingo

Palco Mundo: Red Hot Chili Peppers

Palco Sunset: Sepultura