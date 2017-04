Seu Jorge canta em sunset em Goiânia

O cantor e compositor Seu Jorge apresenta a "Sunset Seu Jorge", a partir das 16 horas, no dia 13 de maio (sábado), no Euro Park Residencial, em Goiânia. No show, o artista canta os sucessos da sua carreira que mesclam samba, funk, groove e arranjos originais.

Serviço

Local: Euro Park Residencial (Av PL 2 N. 505 Qd H-5 Lotes 01/12 PARK LOZANDES GOIÂNIA-GO)

Ingressos: 1º Lote - R$ 90 (Masculino - valor referente a meia entrada)

1º Lote - R$ 70 (Feminino) - valor referente a meia entrada)

Pontos de vendas: Mankai Sport Food e Academia Crossfight ou pelo site www.bilheteriadigital.com.br

Informações: (62) 3092-8189