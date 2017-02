Seu bloco na avenida

Bloco Zé Ferino Fundado em 2005, pelo cartunista do POPULAR Jorge Braga, pelo cantor Roberto Célio Pereira da Silva, o Xexéu, e pelo empresário Jairo Faleiro, o Zé Ferino foi o segundo bloco de rua da capital. Concentração: A partir do meio-dia, o bloco se concentra no Espaço Equatore. Ingresso: R$ 230. Cardápio: feijoada, petiscos, chope, cerveja, refrigerante e água. Mais informações:...