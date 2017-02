Sessão Vitrine no Cine Cultura

O Ornitólogo, de João Pedro Rodrigues, levou o prêmio de direção no Festival de Locarno. A Cidade Onde Envelheço levou três Candangos no Festival de Brasília. E Rifle vai na mala do gaúcho Davi Pretto para ser exibido no Festival de Berlim. Mas, entre o fuzuê criado nas mostras e a estreia em salas comerciais de cinema, existe um buraco negro que traga boa parte dos...