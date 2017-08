Sessão para mamães e bebês e recital em homenagem a JK

Sessão para mamães e bebês desta filme “Malasartes”

O projeto CineMaterna apresenta nesta quarta-feira o filme Malasartes - E o Duelo com a Morte, às 14h10, no Cinemark Flamboyant Shopping Center. A ideia é proporcionar um ambiente confortável para mães com bebês de até 18 meses e acompanhantes. A sala de cinema contará com trocadores, iluminação mais leve e temperatura amena. A comédia do diretor Paulo Morelli, passa no interior do Brasil e retrata a história do jovem Pedro Malasartes, interpretado por Jesuíta Barbosa. Malasartes é a imagem do matuto ingênuo e de bom coração, mas que, vez por outra, aplica alguns golpes. A proposta do diretor Paulo Morelli traz uma versão mais moderna, porém com a mesma essência do personagem que ficou conhecido do grande público sendo interpretado por Mazzaropi nos cinemas da década de 1960. Av. Dep. Jamel Cecílio, nº 3300, Jardim Goiás. Informações: 3546-2068

Apresentação do Centro Livre de Artes homenageia Juscelino Kubitschek

O Centro Livre de Artes (CLA), em parceria com a Associação dos Amigos do Centro Livre de Artes (AACLA) e do Educandário Vila Boa, apresenta nesta quarta-feira, às 20 horas, o musical Melodia JK, no Teatro Goiânia. A obra retrata a trajetória de vida do presidente Juscelino Kubitschek, através de músicas de sua época, encenada por professores do CLA e artistas convidados. Entrada franca. Av. Tocantins. esq. c/23, nº 252. Setor Central.