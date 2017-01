Serjão Loroza comanda o show no Deu Praia

O curta-metragem Coxinha será lançado hoje no Cine Cultura, às 14 horas. Com direção de Cristiano Sousa e Ivan Martins, o filme repleto de humor negro marca a estreia dos atores Alex Amaral, Jonatas Tavares e Gabriel Azambuja. A produção conta a história de duas senhoras que fazem coxinhas que são consideradas as melhores da cidade. A fama atrai clientes de várias partes, famintos pela iguaria. Com excesso de trabalho, as senhoras veem sua realidade mudar com a chegada de um rapaz misterioso. O projeto é independente, realizado no início do ano passado, com recursos próprios e com apoio dos profissionais que participaram da equipe de produção. O elenco conta ainda com Eliete Aquino e Neuzinha Bahia. Com 12 minutos de duração, o filme foi realizado em Goiânia e a classificação indicativa é 16 anos. A entrada é franca. Centro Cultural Marieta Telles, na Praça Cívica, Centro. Informações: 98545-0905

Conhecido por sua irreverência na televisão e nos palcos à frente do microfone, o cantor e ator Serjão Loroza é atração de hoje no Deu Praia com show a partir das 18 horas. No palco, Serjão interpreta os grandes sucessos de sua carreira no tom de samba, soul, marchinhas e funk, como O Que É, O Que É, A Novidade e Eu Bebo Sim.

Além de Serjão, a festa conta com o esquenta do grupo Quero Mais. Formada por Marquynhos SP, Júnior Di Caprio e Gil Veiga, a banda vai embalar o público com canções de samba, pagode, além de nova roupagem para canções de MPB, sertanejo e pop rock.

Ingresso: R$ 60 (feminino) e R$ 80 (masculino). O Deu Praia fica na Av. Americano do Brasil, Parque Areião, Setor Marista. Mais informações: 9 8117-0590.

Literatura

Lançamento no Espaço Cultural Novo Ato

O Núcleo de Dramaturgia Novo Ato lança hoje o livro (In)venções Dramatúrgicas no sábado, a partir das 20 horas, no Espaço Cultural Novo Ato. O livro é um projeto de formação de um núcleo de dramaturgia que visa incentivar a invenção, a busca por novas linguagens e experimentações estéticas e a criação de novas obras dramáticas que expressem diferentes visões de mundo. O lançamento terá um coquetel com atração musical. O livro conta com cinco peças de Marília Ribeiro e duas de José Arnaldo Pereira. Os autores estarão no local autografando o livro. Rua Sebastião Fleury Curado, Crimeia Leste.

Goiânia Shopping

Encontro com a Patrulha Canina

Os pequenos podem se programar para encontrar ao vivo hoje e amanhã os personagens Marshall e Chase, cãezinhos oficiais da animação infantil Patrulha Canina, da Nickelodeon, no Goiânia Shopping, das 14 às 19h50. Os personagens estarão disponíveis para tirar fotografia. O evento conta com um circuito de atividades interativas para crianças de 4 a 12 anos, na Praça de Eventos, Piso 1, até o dia 8 de fevereiro. Os pequenos podem se aventurar em um circuito para cumprir várias missões. Para brincar, basta fazer o cadastro antecipado no local e agendar o horário. Av. T-10, St. Bueno.

Sertanejo

Para dançar e cantar

Cantor Colemar Neto e Dyogo & Deluca fazem show hoje na Villa Mix

Em carreira solo desde o ano passado, o cantor Colemar Neto (foto) é uma das atrações do agito Shot Party hoje, a partir das 22 horas, na boate Villa Mix Goiânia. A dupla Dyogo & Deluca e o DJ Rodrigo Melo complementam a festa.

No show, Colemar vai apresentar sua nova música de trabalho Me Leva Pra Beber, gravada com participação de Humberto & Ronaldo, além dos sucessos lançados com seu antigo parceiro de dupla, Guilherme, como Carta na Mão e Vida de Solteiro.

Cantando há anos na noite goiana, Colemar já se apresentou nos Estados Unidos com shows em Orlando, Miami, Pompano Beach e Atlanta. A paixão por música surgiu ainda na infância e como inspirações se espelha nos cantores Jorge (da dupla Jorge & Mateus) e Bruno (da dupla Bruno & Marrone), e Xororó, da dupla com Chitãozinho, além de gostar de rock, folk e forró.

Ingresso: R$ 30 (feminino) e R$ 50 (masculino). A Villa Mix fica na Avenida 136 Executive Tower, nº 960, Setor Marista. Mais informações: 3954-6633.