Serjão Loroza canta samba e funk em Goiânia

Com toda sua irreverência, Serjão Loroza traz todo seu swing aos goianos neste sábado (28), a partir das 18h, no espaço Deu Praia, no Setor Marista, em Goiânia. No palco, todo seu humor, samba e funk com hits de Carpe Diem, seu último trabalho.

O disco, recheado de baladas e músicas para dançar, é uma união e parceria entre o cantor e o produtor Plinio Profeta, e conta com composições próprias e de outros autores como Arlindo Cruz, Rodrigo Maranhão, Céu, entre outros.

Em sua turnê de Carpe Diem, Serjão tem como apoio, sua banda composta por Tuca Alves (guitarra , violão e cavaco), Renato Massa (bateria), Ge Fonseca (teclado), Alexandre Cavallo (baixo), Fabinhoi D`Lelis (percussão), Marlon Sette (trombone), Altair Martins (trumpete), Zé Carlos Bigorna (sax e flauta) e Kacau Gomes e Juju Gomes (vocais).

Serviço

Local: Av. Americano do Brasil, Parque Areião, Setor Marista (ao lado do quartel do Bope)

Ingresso: R$ 60,00 feminino

R$ 80,00 masculino

Informações: (62) 9 8117-0590

Vendas: Clube Crossfight Marista (Rua 1145, St. Marista) e Tribo do Açaí