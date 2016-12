Separações de casais que 'quebraram' a internet

Você até pode não saber quem é a youtuber e escritora Jout Jout, mas quem conhece sabe a dor que foi a notícia da separação dela do Caio Franco na semana passada. O ex-namorado ficou conhecido no canal por não mostrar seu rosto, mas ser sempre citado por ela. Caio a ajudava com a câmera e os dois tiravam dúvidas dos internautas no quadro Cajout Responde. ‘’Temos que ...