Semana do Aleitamento é tema de eventos

A fotógrafa Fernanda Petrillo apresenta neste sábado e domingo, no Shopping Passeio das Águas, a exposição Amamentar: Cuidado, Conexão e Amor (foto). O trabalho, feito em parceria com a doula Dani Mesquita, retrata 16 mães amamentando seus filhos, e faz parte das comemorações do Agosto Dourado, mês dedicado à divulgação da importância do aleitamento materno. Neste sábado, também no centro de compras, haverá ação educativa promovida pela Sociedade Goiana de Pediatria, que vai reunir mais de 30 pediatras para orientar e estimular atuais e futuras mães sobre a importância da amamentação. Já no domingo, ainda dentro da programação do Agosto Dourado, haverá evento no Bosque dos Buritis, a partir das 16 horas, com a A Hora do Mamaço.

Tarde

Samba Matuto no Quintal do Jorjão

O conjunto Samba Matuto é a atração deste sábado, a partir das 15 horas, no Quintal do Jorjão. Criado no ano passado, resultado de pesquisa sobre o samba raiz, o grupo criou o show De Onde o Samba Vem: Homenagem aos Velhos Sambistas, que vem sendo apresentado em festivais, teatros, casas de música e bares como o Quintal. O grupo – formado por Agnaldo Basílio, Danilo Carvalho, Lucas Barrocal, Marcelo Calango, Murilo Oliveira, Pedro Jordão e Pompilio Machado, tem em seu repertório clássicos do samba e canções de autoria própria. Rua 226, nº 439, Vila Nova.