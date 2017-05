Semana de punk e viola

Shows, literatura, teatro e gastronomia recheiam e diversificam a agenda cultural em Goiânia na semana que começa com feriado do Dia do Trabalhador. No teatro, o destaque vai para a realização de nova edição do Festival Galhofada, que se tornou tradicional nas ruas do Setor Pedro Ludovico. Ainda nas artes cênicas, o ator Jandir Ferrari se apresenta no Teatro ...