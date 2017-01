Sem sexo há 20 anos, Baby do Brasil diz que vai se casar com Casagrande

O namoro de Baby do Brasil e Carlos Casagrande tem despertado a curiosidade de muitos. A cantora e o comentarista esportivo assumiram publicamente o relacionamento de quase quatro meses na última semana.

Em entrevista ao Fantástico na noite desse domingo (1º), casal contou sobre como começou o relacionamento e Baby revelou que está há 20 anos sem sexo e que só pensa em ter relações sexuais com Casagrande após o casamento.

Questionado por Renata Ceribelli sobre a posição da amada, o comentarista afirmou que Baby possui coisas mais interessantes que o sexo e que vale a pena esperar pelo casamento.

Pastora e fundadora do Ministério do Espírito Santo de Deus em Nome do Senhor Jesus Cristo, a cantora contou também que só beijou Casagrande após três meses de namoro, antes disso os beijos eram no rosto ou na mão.

A dupla também afirmou que o namoro é sério e não para ganhar fama ou destaque na mídia.