Selton Mello estrela “Soundtrack”

As diferentes perspectivas sobre a vida e arte servem de pressuposto para o filme Soundtrack, que entra hoje no Lumière Bougainville. Num cenário polar, o fotógrafo Cris, interpretado por Selton Mello, pesquisa a sua nova exposição de arte, com selfies que capturam as sensações causadas por uma série de músicas pré-selecionadas. No estação, conhece o botânico brasileiro Cao, vivido por Seu Jorge, e o especialista britânico em aquecimento global Mark (Ralph Ineson).

Dirigido pela dupla Manitou Felipe e Bernardo Dutra, conhecidos como 300ml, o filme tem cara e selo de produções internacionais. Falado em inglês na maior parte de sua projeção, o longa coloca Selton Mello à frente das câmeras, como um introspectivo protagonista, num personagem denso e de várias camadas, o que revela uma atuação fervorosa do artista. Há ainda no elenco os atores Thomas Chaanhing, que interpreta o biólgo chinês Haung, e Lukas Loughran como o pesquisador dinamarquês Rafnar.