Selton Mello é convidado especial

O ator, diretor e roteirista Selton Mello é o convidado especial da 10ª edição da mostra O Amor, A Morte e As Paixões no terceiro dia de programação, na sexta-feira, às 20 horas, na sala 5 do Lumière do Shopping Bougainville. Por conta do evento, a sessão de 20h15, do longa Até O Último Homem foi cancelada. A entrada será gratuita, porém limitada para 100 pessoas defin...