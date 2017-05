Segue até quarta campanha para doação de sangue em Goiânia por troca de ingressos para o Bananada

Devido a grande procura de doadores, a campanha de doação de sangue em troca de ingressos para o Festival Bananada segue até a próxima quarta-feira (10). A novidade é que a ação vale também para doadores de medula óssea. A iniciativa é uma parceria da Seduce com o Hemocentro e a coordenação do Bananada.

Desde o início da campanha até a tarde de sexta-feira (5), o Hemocentro recebeu 250 doadores. A expectativa é aumentar ainda mais esse número. A ação da Seduce, que visa incentivar a doação de sangue e de medula óssea na capital, só foi possível porque o Bananada é um dos projetos contemplados pelo Fundo de Arte e Cultura, gerenciado pela Secretaria. Em contrapartida, os ingressos do festival destinados a Seduce foram disponibilizados a campanha.

A campanha vale até a próxima quarta-feira (10) ou enquanto durarem os ingressos. Serão disponibilizados 75 ingressos para a sexta-feira (12), e 75 para o domingo (14). Para o sábado (13) os ingressos já se esgotaram. A programação do Bananada 2017 começa no dia 8 e segue até dia 14, trazendo ao público 99 atrações, reunindo música, arte, gastronomia, tatuagens, entre outros.

Quem pode doar:

O doador deve pesar mais de 50 kg, estar em boas condições de saúde, ter entre 16 e 69 anos (desde que a primeira doação tenha sido feita até 60 anos), ter dormido pelo menos seis horas nas últimas 24 horas e estar bem alimentado, sem comidas gordurosas até quatro horas antes da doação. Também é preciso estar com o documento de identificação em mãos. O Hemocentro fica na Avenida Anhanguera, nº 5195, no Setor Coimbra, e as doações podem ser feitas das 7h45 às 17h45.