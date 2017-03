Sedna comemora primeiro aniversário com maratona eletrônica em Goiânia

A casa noturna Sedna Lounge comemora seu primeiro aniversário na noite do dia 6 de maio, em um local que ainda não foi divulgado. A festa Sedna 360, que será open bar e open food, terá um line up com os maiores nomes do cenário da música eletrônica da atualidade, são eles: JetLag, Vinne, Make U Sweat, Pacheco, Royal Inc, Diefentaler, Guilherme Ramalho, Renato Mex e Jhon Jhon.

Em destaque no ITunes, a dupla de Djs Paulo Velloso e Thiago Mansur, do JetLag Music, é a mais nova sensação do cenário da música eletrônica. Entre as cinco músicas do estilo mais baixadas, três eram deles após o Carnaval. Incluindo Trem Bala, de Ana Vilela. A dupla está ganhando o mundo com apresentações de sucesso em festivais internacionais como Tomorrowland e Future Sound. A New York Magazine chamou-os de “Brazilian Superstar Duo”.

Outros que estão entre os melhores da música eletrônica, é o power trio de Djs Pedro Almeida, Dudu Linhares e Guga Guizelini, juntos, eles formam o: Make U Sweat. O projeto do trio conta com o single Truth Or Dare, que tem parceria com a cantora britânica Anna de Ferran.

Já o projeto Royal Inc. conta com a paixão dos Djs Ricardo Pazos e Elias Goca por um amor em comum, a house music. Eles, que individualmente possuem uma bagagem de peso, agora se unem para levar à pista o melhor da E-music.

Para completar a festa, Rafael Diefentaler, conhecido pelos quatro cantos do País, sua presença é sinal de sucesso para qualquer evento. Seu jeito divertido de comandar as pick-ups é único: bate palmas, dança com a galera, interage, brinca. Ele transforma a cabine do DJ em palco, de onde oferece ao público um show ímpar.

Serviço

Ingresso: R$ 220 feminino

R$ 340 masculino

Informações: (62) 9 8178-0025

Vendas: Esquina Mercatto, Empório Saccaria, Agência Box Dream, meubilhete.com