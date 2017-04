Schwarzenegger e famosos atraem multidão no Arnold Classic em São Paulo

Os dois primeiros dias do Arnold Classic South America, maior evento multiesportivo do mundo que está sendo realizado no Transamerica Expo Center, em São Paulo, atraiu uma multidão de fãs que queriam falar, tirar fotos e pedir autógrafos para os famosos do mundo fitness.

Fernanda D'avila foi a sensação no estande da Max Titanium. A morena de 31 anos surpreendeu a todos ao descer para o meio da pista sem pedir a ajuda para os seguranças e fez o maior alvoroço ao fazer todo mundo dançar. Dona de um corpo com 90cm de bumbum, 92cm de busto, 55cm de coxa e 64cm de cintura distribuídos por 1,69m de altura e 56kg, a musa da cinturinha fina foi a celebridade fitness mais animada da feira.

Renata Molinaro foi a sensação da Nutri Import com sua beleza e altura que como sempre chama muito a atenção. Uma fila enorme foi formada no estande da marca para as pessoas chegarem perto da modelo que trabalhou no programa "Pânico na Band" de 2012 a 2015. A morena de 28 anos que tem 100cm de bumbum, 87cm de busto, 62cm de coxa e 67cm de cintura distribuídos por 1,74m de altura e 64kg foi uma das personalidades mais elogiadas no Arnold Classic.

Dayse Brucieri foi, sem dúvidas, a musa fitness mais engraçada da feira ao divertir o público no estande da Bodyaction. Como as pessoas sabem que ela é assistente de palco do João Kléber, não faltaram brincadeiras. "Faz um teste de fidelidade comigo?", foi um dos pedidos recebidos pela loira que tem 106cm de bumbum, 96cm de busto e 65cm de cintura distribuídos por 1,73m de altura e 65kg. Às vezes as pessoas acham que muitas celebridades vão explodir no evento, até que surge uma Dayse Brucieri e faz um diferencial absurdo com sua irreverência e seu corpão fitness.

Priscila Santtana, que é modelo, fisiculturista e personal stylist, competiu no Arnold, esbanjou simpatia no estande da New Millen e ainda vestiu Juju Salimeni e outras personalidades do evento.

Bruno Gagliasso, Marcos Mion, Minotauro e Minotouro foram as atrações no gigantesco estande da Midway. O marido de Giovanna Ewbank foi a sensação e quebrou o estereótipo pois não é um "muso fitness", mas é da vida saudável.

Fernanda Lacerda foi o centro das atenções para pessoas que estavam com seus filhos no estande da Bodyaction. Os pais colocavam as crianças no colo da Mendigata para tirar fotos. A loira comprovou que tem um laço muito forte com o público infantil e com o povão em geral.

Fran Petersen, a "Mulher Tangerina", surpreendeu ao aparecer sem a noiva Luana Caettano no estande da Atlhetica Nutrition. Muitas pessoas reconheceram a modelo fitness que foi pedida em casamento na dispersão do sambódromo da Marquês de Sapucaí. Fran Petersen também recebeu cantadas de muitas mulheres.

Renata Spallicci, a "Executiva Fitness" que se tornou referência após criar o projeto "Fit do Bem", entregou convites do lançamento do seu livro "Do sonho à realização", da Editora Legacy, para celebridades como Juju Salimeni, Renata Molinaro, Eva Andressa, Fernanda D'avila, Priscila Santtana, Fernanda Lacerda, Carol Saraiva, Eduardo Correa e Scheila Carvalho.