Saulo Fernandes: "Sou muito confiante com a música axé"

Você passou muito tempo como líder de bandas como Chicafé e a Banda Eva. Como avalia esse seu momento em carreira solo?

Foram 11 anos de uma história linda com o Eva e a Chicafé onde tudo começou, mas a missão continua e só mudei de casa. Sigo em busca de coerência, da identidade e com a carreira solo rolou uma abrangência do som, sinto que a gente começou a se comunicar mais livremente com outros músicos, outras pessoas e estilos.

Recentemente chegou aos cinemas um documentário sobre a história do axé, gênero que enfrentou um apogeu e também a decadência. De que forma, você, como um dos personagens dessa história, encara os caminhos do gênero?

Eu sou muito confiante com a música axé, a música da Bahia está bem viva, o sistema que precisa se reinventar. No momento em que a música saiu do primeiro plano e tudo virou de fato um grande mercado a coisa se perdeu. No meu caso eu busco a identidade, a raiz, acredito que ninguém vai chegar no mundo sem saber de onde veio.

Hoje você apresenta o seu segundo disco solo. Como tem sido a vivência em carreira solo?

Maravilhosa e cheia de aprendizado. Esse show vai acontecer no mesmo dia em que estamos lançando o terceiro disco da carreira solo nas plataformas digitais: O Azul e o Sol, em fevereiro estará nas lojas. Montamos um repertório especial com canções dos dois discos, vamos mostrar algumas músicas novas e claro, as canções de carnaval da Bahia pra começar a aquecer a galera!