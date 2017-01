Sapatilha fitness

Criadora do balé fitness, a goiana Betina Dantas conquistou com a técnica famosas como Yasmin Brunet, Gabriela Pugliesi e Danielle Winits. A atividade intercala movimentos de balé como o plié, tendu e passé com exercícios mais fitness, como abdominais, agachamentos e flexões. Na aula, não há espaço para caneleiras nem qualquer outro tipo de acessório. A ideia é usar apenas ...