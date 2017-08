Sansão dos gramados

Michael Richard: processo infeccioso na cavidade de bucal dificultava reabilitação do atacante do Goiás Esporte Clube

Pode parecer história, mas nem só de atividade física, alimentação balanceada e treino se faz um bom jogador. Os clubes podem ver o rendimento dos atletas cair por conta de problemas na saúde bucal. Quando o atacante Michael Richard se apresentou ao Goiás estava em processo de recuperação de uma lesão muscular na coxa esquerda. Mais tarde, o clube descobriu que um processo infeccioso na cavidade de bucal do jogador dificultava sua reabilitação.

Ele foi diagnosticado com gengivite e, na cadeira da cirurgiã dentista Renata Silva Pereira, fez tratamento de endodontia, popularmente conhecido como canal, e tratou algumas cáries profundas. Segundo a especialista, a doença periodontal poderia se tornar foco de uma endocardite bacteriana. Além disso, a posição dos terceiros molares dificultava a higienização, o que poderia gerar uma pericoronarite – inflamação da gengiva que circunda um dente do siso.

Renata explica que até a respiração bucal do atleta precisa ser acompanhada de perto, podendo afetar a mastigação e dificultar o aproveitamento de energia. “Quem pratica esportes deve ter condições físicas adequadas para competir sem riscos de traumas ou diminuição do rendimento físico. A dor e o desconforto causados por problemas odontológicos são suficientes para prejudicar o desempenho e a falta de concentração do atleta.”