Samuel L. Jackson, Scarlett Johansson e Chris Evans apresentarão prêmios no Oscar 2017

Samuel L. Jackson estrará na premiação mais importante do cinema

The Weinstein Company

A lista de apresentadores da 89ª edição do Oscar aumentou nesta terça-feira (7). A Academia de Cinema informou que fará parte da premiação mais importante do cinema o trio do filme "Os Vingadores", Scarlett Johansson, Samuel L. Jackson, Chris Evans.

Os atores de "Cinquenta Tons de Cinza", Jamie Dornan e Dakota Johnson, também integrarão o time de celebridades que anunciará os prêmios. Além desses nomes, Halle Berry, Gael García Bernal, Shirley MacLaine, Kate McKinnon Hailee Steinfeld também estarão presentes na apresentação da cerimônia.

Produtores de cinema e organizadores da cerimônia deste ano, Jennifer Todd e Michael de Luca afirmaram que esses atores são a razão pela qual o público vai ao cinema.

Os confirmados se juntam aos vencedores das categorias de atuação de 2016, como Leonardo DiCaprio, Mark Rylance, Brie Larson e Alicia Vikander, confirmados desde o início de fevereiro.



A cerimônia acontece dia 26 de fevereiro. O comediante Jimmy Kimmel comandará a noite.