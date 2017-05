Sambinha de Quinta com Quero Mais

O grupo Quero Mais recebe como convidados as bandas Kamisa 10 e Stereo For para Sambinha de Quinta, na happy hour desta quinta-feira, a partir das 18 horas, no Quiosque Chopp Brahma. O grupo é formado Marquynhos SP, Junior Di Caprio e Gil Veiga, o grupo investe em uma viagem pelos grandes sucessos do samba e pagode desde samba de raíz pelo pagode dos anos 90. Juntos ...