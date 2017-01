Samba da discórdia

Se depender de entidades ligadas ao agronegócio a nota do samba-enredo e das alegorias e adereços da escola Imperatriz Leopoldinense será zero no carnaval carioca. Não param de chover protestos de agricultores, pecuaristas e de políticos contra a agremiação que em 2017 leva para a Marquês de Sapucaí uma homenagem ao Parque Nacional do Xingu e ao índio e coloca fazend...