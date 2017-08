“Salvei a minha vida por meio da música”, diz maestro João Carlos Martins

O senhor vem para Goiânia com a palestra A Saga das Mãos, que é título do livro sobre sua biografia. As palestras são uma outra forma de levar emoção, assim como a música?

É para mostrar que as pessoas nunca podem deixar de acreditar nos seus sonhos. É uma palestra-concerto em que eu falo e toco também com as minhas limitações. Eu sou só um pianista que perdeu as mãos para o piano, mas, pela exposição na mídia, acabei ficando como uma espécie de referência e com uma responsabilidade enorme de sempre motivar porque existe mais um degrau para subir.

Como é ver a vida sendo retratada no filme João, O Maestro?

Ficou muito bonito. O Mauro Lima é um diretor maravilhoso, com um elenco sensacional. É um filme com uma fotografia fantástica e toda a trilha sonora foi tocada por mim com artistas representando. A minha única participação no longa foi na sincronização dos atores tocando porque eu chegava a fazer até 21 notas por segundo. A velocidade tinha a mão de um dublê para detalhes e os atores trabalharam comigo para garantir o sincronismo entre minhas versões na tela e na música original.

O filme segue à risca a sua vida?

A parte musical respeita 100% tudo o que aconteceu na minha vida, como o sangue nas teclas, eu tocando com as dedeiras de aço, como o beijo no piano na minha despedida do meu último concerto em Londres, minha estreia em Nova York, todos esses momentos foram retratados de maneira fiel no longa. A dramaturgia é baseada na minha vida, como o acidente que tive jogando bola com a equipe da Portuguesa no Central Park, em Nova York. Quebrei o braço na altura do cotovelo e tive como sequela a atrofia de três dedos. Tem o assalto que sofri na Bulgária, em que recebi um golpe na cabeça e adquiri uma lesão cerebral que comprometeu o meu braço direito.

O que representa o filme na sua carreira?

É a cereja no bolo que faltava na minha vida. Agora, eu começo realmente uma fase para deixar um legado. Em janeiro, comecei um trabalho em cidades de até 50 mil habitantes juntando a banda sinfônica com músicos de cordas de igrejas evangélicas para formar filarmônicas para que daqui a cinco anos eu possa falar que criamos mil orquestras em cidades que mudaram a vida de uma comunidade. Esse é o meu grande projeto de vida e começa aos 77 anos. Tudo que passou, passou. Um novo capítulo.

Como a música clássica pode conquistar mais público?

É você indo ao encontro de todo segmento da sociedade como nós fazemos. Já dirigimos cerca de 15 milhões de pessoas ao vivo pelo Brasil afora em 12 anos de trabalho. A partir daí, é possível criar espaços nos mais diversos pontos das cidades para não esperar que eles venham até você, mas que você se antecipe e chegue até eles para criar o hábito de escutar música clássica e de formar artistas. Eu vejo esse movimento aí em Goiás também. Existe uma vontade em criar orquestras pelas cidades do Estado e isso é fantástico.

O senhor se considera um persistente?

Eu me considero um teimoso, uma pessoa que correu atrás de todos os meus sonhos e ao mesmo tempo a minha perseguição ao perfeccionismo ajudaram a prejudicar minhas mãos. Depois de 23 cirurgias, posso me considerar um vencedor. Claro que não foram momentos fáceis, pensei em desistir quando tive o primeiro acidente no braço, tive depressão, mas sempre uma força maior me chamava porque eu não tenho a menor modéstia de falar que eu recebi um dom de Deus. Sempre falo que dom de Deus são 2% e a disciplina, 98%. Apesar da proporção, uma coisa não acontece sem a outra, precisam andar juntas. Eu mantive a disciplina na minha vida mesmo nos momentos mais difíceis e superei tudo.

Como o senhor se tornou um maestro tão popular?

É coisa do destino. A pior e a melhor coisa que aconteceram na minha vida foi perder as mãos para o piano. Isso me tornou popular. Salvei a minha vida por meio da música e não tenho como agradecer.