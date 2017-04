Salvador (BA) - Axé

Tatiana Azeviche/Setur Bahia

Uma coisa é certa: poucos lugares oferecem tanta energia como o Pelourinho. Local bonito, cheio de história e agito, é o rito turístico imperdível para quem visita a região. Foi em pleno carnaval de Salvador que nasceu o axé, espécie de assinatura musical da cidade, nos anos 1980. Mesclando ritmos como reggae, forró, maracatu e merengue, explodiu na década seguinte, com nomes como Ivete Sangalo, É o Tchan e Daniela Mercury. Opções bacanas para curtir música na região são o Commons Studio Bar, envolvente espaço boêmio, e o próprio Pelourinho, que é verdadeira comprovação da capital ser conhecida como a terra do batuque e do tambor