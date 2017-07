Saiu! Ouça faixa de Mick Jagger com o DJ Alok 🔊

Líder dos Rolling Stones, Mick Jagger divulgou três versões da música "Gotta Get a Grip", sendo uma delas remixada pelo DJ brasileiro Alok.O inglês de 74 anos lançou um EP solo, chamado "Gotta Get a Grip/England Lost", com duas músicas inéditas. As informações são do UOL.

"É incrível assinar um trabalho com o nome de Mick Jagger envolvido e uma honra lidar de forma tão profissional com a 'Gotta Get A Grip’. Com certeza é um passo muito importante não só para mim, mas para toda a cena eletrônica", comentou Alok

Mostrando diversas influências, Jagger também soltou uma versão de "England Lost" com o rapper britânico Skepta.

O integrante dos Stones já trilhou diversas sonoridades em sua discografia, tanto com a banda quanto na carreira solo, passando pelo rock, reggae, pop e hip hop.

A banda Superheavy, comandada por Jagger ao lado de Joss Stone, Damian Marley, Dave Stweart e A. R. Rahman, também aflorou uma mistura diferente que deu resultado no álbum homônimo lançado em 2011.