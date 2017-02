Só Pra Contrariar agita o Carnaval em Buriti Alegre

A banda Só Pra Contrariar (SPC) está confirmada para agitar o Carnaval de Buriti Alegre, a 188 quilômetros de Goiânia, neste sábado (25). O 'Carna Buriti' acontece de 24 e 28 de fevereiro no Parque de Exposição Josino Naves, com entrada gratuita. A expectativa é receber mais de 25 mil pessoas.

Quem abre o carnaval, na sexta-feira (24) é a Banda Paqua e a dupla Welington & Nilo. No sábado (25), além do SPC, terá também a Bateria Show. No domingo (26) quem sobe no palco é a Banda D'CorpoInteiro e a dupla Herick e Gael. Já na segunda-feira (27) quem faz a festa é a Banda Republic e, para encerrar a folia, na terça-feira (28) ainda tem som automotivo e DJ Fallon1, que comandará a pickup em todos os dias de festa.

Apesar da entrada para os shows ser gratuita, os foliões também poderão adquirir o passaporte para o camarote no valor de R$ 180 feminino e R$ 280 masculino, ambos open bar.

Serviço:

Carna Buriti 2017

Mais informações: http://www.facebook.com/prefdeburitialegre



Programação

Sexta-feira (24)

Banda Paqua

Welington & Nilo

DJ Fallon1



Sábado (25)

Bateria Show

Só Pra Contrariar (SPC)

DJ Fallon1



Domingo (26)

Banda D'CorpoInteiro

Herick e Gael

DJ Fallon1



Segunda-feira (27)

Banda Republic

DJ Fallon1



Terça-feira (28)

Som automotivo

DJ Fallon1