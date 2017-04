Série cai em armadilhas simplistas

Embora seja indiscutível que 13 Reasons Why preencha a lacuna de uma discussão tão necessária quanto polêmica, a série resvala em uma porção de opções narrativas que a empobrecem. Na indústria do entretenimento americana, assim como na brasileira, muitas vezes há certa preocupação em facilitar a aceitação do público mais jovens com uma narrativa fácil e super...