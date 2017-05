Sérgio Marone e Juliana Martins encenam peça de Arnaldo Jabor em Goiânia

A peça "Eu te amo", de Arnaldo Jabor, será encenada neste sábado (13), em Goiânia, pelos atores Sérgio Marone e Juliana Martins. A comédia romântica reúne dois diretores de cinema, Rosane Svartman e Lírio Ferreira, que transformam a peça em um grande plano sequência, como um filme que se monta a cada dia no palco, no tempo, no ritmo dos atores e com a presença do público.

O espetáculo mostra a exposição de um casal, suas diferenças e questionamentos sobre o amor e os relacionamentos. A peça se dirige a homens e mulheres que buscam entender melhor o amor e o relacionamento de um casal.

"Eu Te Amo" conta a história de Paulo e Maria, dois derrotados pela vida, ou por si mesmos. Decepcionados com o amor e com a vida profissional, eles se conhecem pela internet, onde fingem ser uma garota de programa, e ele um homem rico. Eles se apaixonam, mas quando caem na real, quando são honestos um com o outro, qualquer vestígio de afeto acaba, ou talvez nada realmente tenha começado.

Serviço

Espetáculo: Eu te Amo

Data e horário: Sábado (13), às 21h

Local: Teatro Madre Esperança Garrido

Duração: 75 minutos

Censura: 14 anos

Plateia: R$ 80,00 inteira

Superior: R$ 60,00 inteira

​Venda: www.bilheteriarapida.com.br ou na bilheteria do teatro