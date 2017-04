Sérgio Mamberti apresenta peça em Goiânia onde vive um velho e solitário judeu ortodoxo

Um dos maiores atores da dramaturgia e entretenimento, Sérgio Mamberti, apresenta o espetáculo 'Visitando o Sr. Green', neste sábado (8) e no domingo (9), no Teatro Sesi, em Goiânia.

Um pequeno acidente de trânsito nas ruas de Nova York, que quase resultou num atropelamento, acaba provocando a aproximação entre o Sr Green (Sérgio Mamberti), um velho e solitário judeu ortodoxo, e Ross Gardner (Ricardo Gelli), um jovem executivo de 29 anos que, graças ao juiz Kruger, foi acusado de negligência na direção e considerado culpado pela ocorrência. A pena consiste em fazer com que Ross Gardner deva prestar serviço comunitário junto à vítima uma vez por semana, pelos próximos seis meses.

A ação da peça se passa no velho apartamento do Sr. Green, tipicamente nova-iorquino, atulhado entre outras coisas de inúmeras edições de listas telefônicas já em desuso, jornais espalhados, pilhas de correspondências e um buquê de flores secas. Tudo parece ter sido adquirido nos anos 50 e mantido intocável desde então. A circunstância legal que os uniu involuntariamente, envolve os dois em situações inusitadas, com traços de fino humor e de profunda emoção.

Revelando pouco a pouco a personalidade de cada um, suas realizações e suas frustrações acabam por constituir a trama central da peça através da riqueza da narrativa e dos instigantes diálogos de Jeff Baron. Retratam também, magistralmente, os aspectos mais pitorescos da cultura judaica, bem como os encontros e desencontros de dois habitantes de uma metrópole como Nova York.

O resultado final é estimulante e provocador, surpreendendo aos espectadores, pela originalidade das situações e a oportunidade de oferecer ao público um espetáculo de alta qualidade e de comoventes e inesquecíveis atuações.

Serviço:

Visitando Sr. Green

Onde: Teatro Sesi (Av. João Leite, nº 1013 - Santa Genoveva)

Quando: Sábado (08/04) às 21h e domingo (09/04) às 19h

Valores de Ingressos: R$ 35,00 (meia) R$ 70,00 (inteira)

Vendas: Livraria Leitura Goiânia Shopping Seg a Sáb das 10h ás 22h e Domingo das 14h ás 20h

FNAC Flamboyant Shopping - Seg a Sáb das 10 às 20h e Domingo das 14h às 18h

Vendas On Line: www.originalingresso.com

Informações: (062) 4141-2270