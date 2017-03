São Paulo Fashion Week começa amanhã com o peso da ausência de grandes nomes da moda

Com menos verba e menos quatro nomes de peso, a 43ª edição da São Paulo Fashion Week começa amanhã com passos incertos, mas tentando se renovar com sangue novo e nomes desconhecidos do grande público. Após uma edição nº 42, em outubro, planejada com ares de transformação e de adaptação à nova realidade econômica, a fashion week mais importante da América Latin...